„Linzer Stadtbahn muss endlich auf die Schiene“

Rückwind für Verhandlungen erwartet

„Die Ziele in Linz müssen möglichst direkt erreicht werden können. Nur so lassen sich die Menschen für den öffentlichen Verkehr motivieren“, sind die vier überzeugt. Die Petition ist auch bereits online (www.openpetition.de) und kann bis 15. Dezember jederzeit unterschrieben werden. „15.000 Unterschriften würden wir als Erfolg sehen“, so die Initiatoren. Von dieser Art der Bürgerbeteiligung erwarten sie sich vor allem auch Rückenwind für die Verhandlungen des Landes Oberösterreich für den Bund, der ja Mitzahler werden soll.