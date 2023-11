Trainer-Effekt: Ajax-Sieg für verstorbene Ehefrau

Sieg für verstorbene Ehefrau

Am Montag wurde van’t Schip als Trainer offiziell vorgestellt. Die Rückkehr zu seinem Ex-Klub hat auch einen traurigen Hintergrund. Van‘t Schips Ehefrau verstarb kürzlich an Krebs und äußerte zuvor noch den Wunsch, dass er zu den Amsterdamern zurückkehren soll. Der Sieg sei daher „ein schöner Moment“ gewesen, „wegen dem, was ich durchmache“, sagte der 59-Jährige bei „ESPN“. „Wenn ich sehe, wie die Jungs reagieren und wie wir miteinander umgehen, gibt mir das viel Energie. Das hilft mir, vor allem, wenn ich im Verein bin. Alle haben sich super um mich gekümmert. Wir müssen im Leben nichts für selbstverständlich halten und alle möglichen Dinge in unserem Leben erleben.“