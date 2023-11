Auf einen erfüllten Traum soll der nächste folgen

Mit dem 28:0 über Finnland gelang Österreich Historisches! Erstmals krönte sich eine heimische Herren-Auswahl zum Football-Europameister. „Wir haben drei Jahre hart dafür gearbeitet, mit dem Ziel am Ende Europameister zu werden. Nicht nur für mich ging ein Traum in Erfüllung“, strahlt Yannick Mayr. Der nicht nur mit der Nationalmannschaft für Furore sorgte, auch mit Stuttgart Surge im Endspiel der European League of Football (ELF) stand. Das ging mit 34:53 gegen Rhein Fire jedoch klar verloren.