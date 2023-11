Wagenknecht: Rebellin zwischen links und rechts

Indiana Jones Harrison Ford hat eine Schlange, Leonardo die Caprio einen Baum, die schwedische Kultband ABBA eine Spinne - und Sahra Wagenknecht einen roten Meereskrebs. „Cherax wagenknechtae“, so die wissenschaftliche Benennung des in Indonesien vom Biologen Christian Lukhaup entdeckten Tieres. Die Politikerin habe ihn inspiriert, entschlossen für eine bessere und fairere Zukunft zu kämpfen, so der Forscher. Und die Namenswahl des Krebses sei die beste Art, ihr dafür zu danken.