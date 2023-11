Mehrheit der Linzer Genossen lehnt Tempo 100 ab

Die größte Einigkeit unter den Linzer Genossen gibt es bei der Frage, ob Asylwerber uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten sollen: 58 Prozent wünschen sich das, 27 Prozent sind dagegen, der Rest gab dazu keine Meinung ab. „Dieses Ergebnis sehe ich als Auftrag, vehement dafür einzutreten, dass der Arbeitsmarkt für all jene geöffnet werden soll, die arbeitsfähig sind und sich in unserem Land aufhalten. Der Asylwerbestatus darf künftig kein Grund mehr sein, dem Arbeitsmarkt vorhandene Kräfte zu entziehen, besonders in Mangelberufen“, meint der Linzer Landtagspräsident Peter Binder.