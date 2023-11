„Too small“: Rechtsstreit um Trumps bestes Stück

Über Trumps Penis ist mehr bekannt, als die meisten Menschen überhaupt wissen wollen. So plauderte die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor wenigen Jahren jede Menge Details aus, nachdem eine angebliche Affäre mit dem heute 77-Jährigen publik wurde. In ihrem Buch „Full Disclosure“ erklärte sie, sein Genital sehe aus „wie die Pilzfigur in Mario Kart“. Es sei zudem „kleiner als der Durchschnitt“, aber „nicht freakig klein“. Dem Geschlechtsakt an sich konnte sie kein gutes Zeugnis ausstellen: „Es war der vielleicht am wenigsten beeindruckende Sex, den ich je hatte.“