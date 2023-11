Luxus-Liebesnest für Swarovski und Mateschitz

In der Anlage, in der 30 dieser Luxus-Anwesen entstehen, wird es zudem ein 5-Sterne-Spa geben, in dem man im Fitnessstudio trainieren und sich anschließend in der Saunalandschaft entspannen kann. Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Im Feinschmecker-Restaurant werden die Gäste von einem Sternekoch verwöhnt.