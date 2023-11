Lichtermeer für die Verschleppten

Leere Kinderwägen vor dem Stephansdom, leere Sessel an einer Schabbat-Tafel am Wiener Judenplatz: Sie gaben den mehr als 200 von der Hamas verschleppten israelischen Geiseln ein Gesicht. Am Donnerstagabend um 18 Uhr findet am Heldenplatz ein Lichtermeer für die Vermissten des Krieges statt - auch Familienangehörige aus Israel sollen teilnehmen.