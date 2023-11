Sachschäden und „Heil Hitler“-Ruf zu Halloween

Für Aufruhr sorgte ein 16-jähriger Teenager in Tulln. Während einer Halloweenparty schrie er lautstark „Heil Hitler“, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit. Er wurde nach dem Verbotsgesetz angezeigt. Auf derselben Party im Stadtgebiet erlitt ein ebenfalls 16-Jähriger kurz davor im Zuge einer Auseinandersetzung Verletzungen unbestimmten Grades an einem Finger.