Graffiti-Schmierer waren zu Halloween unterwegs

Ruhige Nacht

Ansonsten ist die Nacht der Toten in Hinblick von Halloween-Streichen allerdings recht ruhig verlaufen, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten. Nicht fest steht, ob auch der Brand eines Müllcontainers in der Klagenfurter Pischeldorfer Straße in Zusammenhang mit der Halloween-Nacht steht. Der Behälter wurde durch den Brand zerstört, ein zweiter beschädigt. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt löschte.