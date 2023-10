Tirol: Mure donnert mitten in Nacht gegen Wohnhaus

Glück im Unglück: Keine Verletzten

Bereits in der Früh hatte der örtliche Feuerwehrkommandant, Alois Wieser, gegenüber der „Krone“ erzählt, dass eine Mure zum Teil in ein Gebäude eingedrungen sei. Des Weiteren wurden Zäune der Nachbargrundstücke beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Dienstagnachmittag waren die Aufräumarbeiten noch im Gange.