Nächste Warnung: Jetzt noch mehr Regen in Sicht!

Bereits in der Nacht auf Dienstag schüttete es in Teilen Tirols wie aus Kübeln - Murenabgänge und Überflutungen in der Brennerregion inklusive. Auf Basis der aktuellen Prognosen gibt die GeoSphere Austria nun eine weitere Wetterwarnung für die kommenden Tage aus. Ab Donnerstagnachmittag soll es teils ergiebige Niederschläge geben.