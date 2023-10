Diese Grazerin ist eine Expertin fürs Grusel-Fest

Wenn am Abend die Kinder Süßes verlangen oder mit Saurem drohen, ist das Haus der Heideggers natürlich ein Fixpunkt. „Es ist auch dekoriert.“ Und sie hat auch einen Tipp aus der amerikanischen Halloween-Praxis: „Wenn das Licht außen an ist, bedeutet das: Ihr könnt anläuten. Wenn es aus ist: Wir sind nicht da oder wollen nicht gestört werden.“ So können jene mitmachen, die wollen – und wer nicht will, hat seine Ruhe.