Das eigene Auto wird zum Auslaufmodell

„1983 war der Motorisierungsgrad in den Städten noch höher als in den Regionen. Dies hat sich nun allerdings geändert“, berichtet Gratzer über die Entwicklung der vergangenen Jahre. Denn gerade in den Zentralräumen sei es durch den Ausbau von Radwegen und öffentlichen Verkehrsmitteln gelungen, attraktive Alternativen zum eigenen Auto anzubieten. „Ein Wandel, der in den kommenden 40 Jahren wohl auch bis in die Kärntner Täler vordringen wird“, glaubt Gratzer.