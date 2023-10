Kate: Teures Geschenk für Sohn von James Middleton

James verrät Namen seines Sohnes

Sein Nachwuchs sei „erst seit ein paar Wochen in unserem Leben, aber es waren die besten in unseres Lebens, denn ich konnte unseren wunderschönen Buben kennenlernen“, verriet Middleton in seinem Posting. Er sei entgegen aller Erwartungen „nicht vorbereitet auf die überwältigende Emotion, als ich Inigo zum ersten Mal sah, und die Liebe zu meiner lieben Alizee, als wir drei wurden“.