Neureuther sorgt sich und fordert Stangen-Verbot

„Ich will dem Skisport nicht schaden“

Man würde einige Kosten sparen, so der ehemalige Technik-Spezialist. „Der Fairnessgedanke wäre auch mehr gegeben, weil Eltern nicht mehr zigtausende Euro schon im Sommer ausgeben müssten. Außerdem wird der Standortvorteil von manchen Ländern nicht mehr so von Vorteil sein und andere Länder hätten mehr Chancen, wettbewerbsfähig zu sein. Die Athleten hätten nach einer Saison deutlich mehr Zeit, sich zu erholen und ihren Körper zu schonen.“ Der wichtigste Grund sei jedoch, „dass man sehr viel CO2 einsparen würde, weil man den Aufwand und die Reiserei stark einschränken würde“. Zum Abschluss betont Felix: „Mit meinen Aussagen will ich dem Skisport nicht schaden! Ganz im Gegenteil! Ich bin nach wie vor einer der größten Fans dieses tollen Sports! Und die Menschen lieben ihn, weil er Augen zum Leuchten bringt!“