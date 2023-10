Herren-Riesentorlauf in Sölden ab 10 Uhr LIVE

Brennsteiner war im Pitztal in Zeitläufen einmal vor Odermatt zu finden. „Cool, dass ich ihn da mal gebogen habe. Man muss es aber komplett relativieren, ich bin mit Nummer eins gefahren und er mit zwölf.“ Sein Ziel ist es, auf einem höheren Niveau in die Saison zu starten als in den vergangenen Jahren. Das Kriterium für ihn in Sölden ist der Schlussteil. „Die Liebe zum Flachen unten ist mir ein wenig abhandengekommen. Ich hoffe, ich finde sie am Sonntag wieder.“