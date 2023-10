Damen-Riesentorlauf in Sölden ab 10 Uhr LIVE

Was gelingt Scheib?

Den schnellsten Schwung im Team Austria zieht laut den Trainern aktuell Julia Scheib. „Als Skifahrerin zählt sie zu den Besten, die wir haben. International gesehen werden wir sehen“, meinte Assinger angesichts fehlender Vergleiche mit den Topstars. Scheib gab sich angriffslustig: „Das Ziel ist ganz klar, heuer Rennen zu gewinnen. Sonst tust du dir die Mühe im Sommer nicht an. Vielmehr habe ich aber im Kopf, dass ich stark Skifahren will“, bekundete die 25-jährige Steirerin, die es auch wegen schwerer Verletzungen noch nie in die Top Ten geschafft hat. Konstanz ist ihr Steckenpferd. „Ich möchte nicht nur fünf gute Schwünge zeigen und dann wieder in der Garage stehen.“