Nadja Bernhard: „Es war furchtbar!“

Durch all das Material, das sekündlich in eure Redaktion flattert, siehst du ja viel mehr Kriegsbilder, als den Zuschauern zugemutet wird. Bist du mittlerweile abgehärtet?

Das möcht ich gar nicht sein. Ich möcht mir eine gewisse Verletzlichkeit bewahren. Aber die Nachrichtenlage ist derzeit so herausfordernd, dass ich mich immer wieder zwingen muss, bewusst abzuschalten. Wenn ich Mütter über ihren toten Kindern weinen seh, dann muss ich mich irgendwie ablenken. Sehr vieles kommt ja auch über die sozialen Medien, was mich schon sehr nachdenklich stimmt. Ich denke, wir überfordern uns alle mit dieser Informationsflut. Und ich glaube, dass die spürbar zunehmende Aggressivität allerorts damit im Zusammenhang steht. Dazu kommen jetzt auch noch sämtliche Überlegungen und Ängste mit der KI. In all diesem Informationswahnsinn tut es gut, einen Abend wie die Nestroy-Preisverleihung zu erleben. Das kann so etwas wie ein Reflexionsort sein - genauso wie jede Kuschelecke daheim -, wo wir uns darüber freuen können, in welcher Sicherheit wir dank der Gnade unseres Geburtsortes leben dürfen.