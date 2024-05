Theron kam, sah und checkte ins Sacher ein

Keine Ersttäterin

Doch davor parlierte sie mal mit dem Personal des Hotel Sachers, wo sie ihre Zeit in Österreich verbringen wird. Am frühen Nachmittag brach sie dann auf, um eine kleine Sightseeing-Tour durch die Stadt zu machen. Sie gab sich freundlich, jedoch wortkarg und fotoscheu – aber dafür ist sie ja heute ganz offiziell dann da. In der Stadt und auch in Salzburg kennt sie sich aus, 2018 war sie in der Hauptstadt, um als Gast von Gery Keszler beim Life Ball einen Preis für ihren Einsatz im Kampf gegen HIV entgegenzunehmen. In der Mozartstadt war sie mit Galerist Thaddaeus Ropac unterwegs.