Kein Grillen am Rastplatz: Kontrolleur angegriffen

Der 42-jährige Sicherheitsmitarbeiter war am Sonntagnachmittag am Gelände eines Logistikunternehmens in Hörsching unterwegs, kontrollierte, ob alles passt. Doch der 42-jährige Usbeke aus Linz hatte keine ruhige Schicht, denn rumänische Lkw-Lenker hatten bereits am Vormittg gegen die Hausordnung verstoßen.