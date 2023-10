Wind bringt Biker (40) zu Sturz: Schwer verletzt

Der heftige Föhn in Tirol am Sonntag machte nicht nur dem Herren-Riesentorlauf in Sölden einen Strich durch die Rechnung. Einem Deutschen (40) wurde er in Eben am Achensee (Bezirk Schwaz) zum Verhängnis. Wegen eines Windstoßes kam der Mann mit seinem Rennrad zu Sturz. Ein Rettungshubschrauber musste anrücken.