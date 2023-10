Kinder in der Krise: „Wir müssen mehr zuhören!“

Corona-Zeit hat viel verändert

Die Pandemie habe in der Gesellschaft viel verändert. „So viele Menschen sind zu Ich-AGs geworden, jeder bildet sich ein, Recht zu haben. Es gibt keine stabilen Anker, keine Säulen mehr in der Gesellschaft, auch die wertschätzende Kommunikation ist uns abhanden gekommen, es gibt nur noch schwarz und weiß.“ So erklärt sich auch die explodierende Zahl an Eltern-Streitigkeiten um die Kontaktrechte mit Kindern.