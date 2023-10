Bei Frisur hat man in diesem Ort die Qual der Wahl

Man könnte fast meinen, der Ballermann-Hit „Du hast die Haare schön“ ist in Jenbach entstanden: Die knapp 7500 Einwohner zählende Marktgemeinde hat nämlich regelrecht eine „Friseurmeile“. Im Ortskern reiht sich ein Salon neben dem anderen, ähnlich wie in der Simmeringer Hauptstraße in Wien. Insgesamt sind im Umkreis von wenigen Schritten sieben Friseure zu finden. Vor allem Männer haben die Qual der Wahl, wenn es um ihre Haarpracht geht.