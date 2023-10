„Vergesse nicht, wie gut ich aufgenommen wurde“

Du hast Elektronik- und Computerwissenschaften in Rumänien studiert. Und dann nichts wie weg aus dem Land?

Ich wollte gar nicht weg. Ich habe bei IBM gearbeitet und für damalige Verhältnisse sehr gut verdient. Die Wohnung war abbezahlt, das Auto. Außerdem gibt es in Rumänien wunderschöne Frauen. Nein, der Grund war ein ganz anderer. Am 27. Mai 2014 erhielt ich einen Brief. Darin stand, dass es unter Umständen zu einer Mobilmachung kommen wird. Hintergrund war die Annexion der Krim durch Russland. In Rumänien ging man tatsächlich davon aus, dass es schon 2014 so krachen wird, wie es im vergangenen Jahr gekracht hat. In den Krieg wollte ich unter keinen Umständen. Ich wollte damals heiraten, telefonierte mit dem Militärkommando und fragte, wie es aussieht. Dort hieß es, wenn du mindestens ein Jahr im europäischen Ausland bist, dürfen sie dich nicht mehr einziehen. Da habe ich nicht lange gefackelt. Am 5. Juni fing ich an, als Leasingarbeiter in der Haustechnik bei den Bregenzer Festspielen zu arbeiten. Heute bin ich dort in der EDV beschäftigt. Ich dachte zuerst, das ist eine gute Überbrückung, bis ich weiß, was wirklich in meinem Land Sache ist. Jetzt sind es neun Jahre, seit ich hier in Vorarlberg bin.