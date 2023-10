Zwei Korallenriffe und Tiefseeberge entdeckt

In einer Wassertiefe von 370 bis 420 Metern entdeckten die Wissenschaftler an Bord des Forschungsschiffes Falkor Too mithilfe des Unterwasserroboters „SuBastian“ des Schmidt Ocean Institute zwei unberührte Tiefseekorallenriffe vor den Galapagos-Inseln. Die Entdeckung erweitere unser Wissen über tiefe Riffe im Meeresschutzgebiet der Galápagos-Inseln, berichten sie.