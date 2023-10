Schweißarbeiter durch Stromschlag verletzt

Wie vorgeschrieben, hatte der Arbeiter auf einem Firmengelände in Greifenburg die Erdung an dem zu schweißenden Werkstück befestigt. Doch als der 23-Jährige mit dem Schweißen begann, fuhr plötzlich der Strom mit 380 Volt durch seinen Körper. Konkret trat dieser in seiner linken Hand ein, und am Gesäßmuskel wieder aus.