Frau mit Rasierklingen, Salz und Parfum gequält!

Letzteres habe er nicht aus Sadismus gemacht, sondern um die oberflächlichen, bis zu 15 Zentimeter langen Wunden mit Alkohol zu desinfizieren, versicherte Verteidiger Michael Dohr am Freitag am Wiener Landesgericht. „Salz war dabei natürlich nicht im Spiel. Nur Parfüm.“ Der Angeklagte sei grundsätzlich geständig und bedaure das Ganze: „Die zwei haben eine On-off-Beziehung gehabt. Es ist immer wieder zu Streitigkeiten gekommen. Es war eine toxische Beziehung, in der sich die beiden nichts geschenkt haben.“