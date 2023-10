Kaiserschmarrn und Gmundner Keramik in den USA

Kameraden der Militärmusik brachten in der Zwischenzeit mit ihren Instrumenten Schwung in die Veranstaltung. Ebenfalls herausgehoben wurde in einem Kurzfilm das Bruckner Jahr 2024. Und die Gäste durften sich auch über ein „Häferl“ aus Gmundner Keramik und Bad Ischler Salz freuen. Das Salzkammergut wird den Amerikanern also bestens in Erinnerung bleiben.