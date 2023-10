Misstöne stören die Harmonie an Musikschulen

Anliegen gesammelt

Um mit „vorhandenen Missverständnissen“ aufzuräumen und konkrete Vorschläge für die in Diskussion befindliche Novelle zu entwickeln, ging es kurzerhand auf große Austauschtour durchs Land. In acht Expertenrunden wurden mit mehr als 100 Musikschulleitern diskutiert und informiert sowie die Anliegen der Musikschullehrer gesammelt. „Wir haben etwa die Inputs zum Thema Pause aufgegriffen. Hier werden wir eine praxisnahe Formulierung finden, die den Bedenken Rechnung trägt“, will die neue Geschäftsführerin des Musik- und Kunst-Schulen Management (MKM), Tamara Ofenauer-Haas, die einzelnen Musikschulen vor Ort weiter unterstützen.