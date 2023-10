Wer drückte bei nackter Britney auf den Auslöser?

Erst kürzlich verriet Britney Spears den Grund, warum sie sich so gerne nackt präsentiert. „Ich wurde von anderen Leuten Tausende Male fotografiert, posiert und so dargestellt, wie sie es wollten. Da sollte man verstehen, dass ich sehr viel Freude daran empfinde, auf eine Weise zu posieren, die ich sexy finde. Und dazu dann meine eigenen Fotos schieße“, erklärte die Sängerin in ihren Memoiren ihre Lust am Ausziehen.