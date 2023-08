Spears: Was läuft da mit ihrem Ex-Mitarbeiter?

„Ich mache mir Sorgen“

Dieser will auch wissen, dass Spears aktuell mit ihrem Ex-Mitarbeiter auffällig viel Zeit verbringe. Läuft da etwa was? „Ich mache mir Sorgen“, so der Insider in Hinblick auf die Verbindung der beiden. Denn offenbar hat Soliz eine kriminelle Vergangenheit.