96-Jährige wurde Opfer von Trickbetrüger

Trickbetrüger haben von einer 96 Jahre alten Frau am Nationalfeiertag in Wien-Döbling Geld und Wertgegenstände erbeutet. Sie behaupteten am Telefon, dass der Sohn einen Verkehrsunfall hatte und in Untersuchungshaft sitze, die Frau könne ihn mittels Kaution freikaufen.