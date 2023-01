Schon wieder: Trickbetrüger zockten Steirer ab

Wieder haben Trickbetrüger in der Steiermark zugeschlagen - und das leider erfolgreich. Einmal legten die Kriminellen eine 81-Jährige mit einem bekannten „Falschen-Polizisten-Trick“ herein, in einem weiteren Fall überwies eine Grazerin (67) Geld an ihren vermeintlichen Sohn, dessen Handy nicht mehr funktionierte.