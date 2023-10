Flughafen und Landhaus wurden zu Publikumsmagneten

Rundgänge durch die Räume des Landhauses

Nicht minder spannend ging es beim Tag der offenen Tür im Innsbrucker Landhaus zu. Wie gewohnt standen auch dort nach drei Jahren Pause wieder die Türen der Regierungsbüros und des Landtages offen. Und da heuer das Motto „Sicherheit“ lautete, stellten am Landhausplatz unter anderem zahlreiche Blaulichtorganisationen ihr Repertoire vor. Auch die vor wenigen Tagen präsentierte VR-Brille zur Lawinenrettung durfte ausprobiert werden. „Am Nationalfeiertag steht bei uns immer ein Besuch am Landhaus oder am Flughafen am Plan“, erzählt Marina Aichner, während Sohn Max am Survivor, dem Stahl-Monster der Cobra, posieren durfte. Dass es aufgrund der momentan sicherheitspolitisch angespannten Lage keine Vorführungen der Spezialeinheit gab, war für den 11-Jährigen ein kleiner Dämpfer. Die Action-Einlagen dürfen er und viele andere hoffentlich 2024 wieder sehen.