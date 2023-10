Rassismus-Eklat erschüttert rot-goldenen Fußball

Der Klub veröffentlichte danach ein Statement auf Facebook - mit der Kern-Aussage „Wir sind alle Menschen“. Doch das scheint nicht allen Leuten rund um den Fußballplatz klar zu sein. „Es war ein Zuschauer, der unseren Spieler andauernd beschimpfte. Auch rassistisch. Das können wir so nicht hinnehmen“, sagt St. Margarethens Obmann Andreas Schuster. Der „Greaboch“-Verein verfasste ein Schreiben an den BFV, dieser wiederum soll die Vereine (noch) mehr in dieser Thematik sensibilisieren. „Es muss ein Exempel statuiert werden. Die Machtlosigkeit lasse ich nicht mehr gelten. Mo ist völlig mitgenommen. Wir müssen ihn schützen, das ist unsere Pflicht“, so Schuster.