Erdogan: „Hamas ist eine Befreiungsorganisation“

Türkei gewährt Hamas-Mitgliedern Unterschlupf

Die Türkei unterstützt die palästinensische Bevölkerung unter anderem mit Hilfslieferungen, sie befürwortet eine Zwei-Staaten-Lösung und gewährt Hamas-Mitgliedern Unterschlupf. Die Regierung in Ankara hat sich auch als Vermittlerin im Krieg Israels gegen die Hamas. Erdogan forderte in seiner Rede am Mittwoch eine umgehende Feuerpause. Die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen müssten sofort beendet werden, ebenso die Angriffe auf israelisches Gebiet.