Das ist der neue Duft der Salzburger Kaigasse

Für Feinschmecker ist das neue Geschäft in der Kaigasse 27 nichts weniger als ein endloses Geschmackseldorado. Feinste Sesampaste, Mandeln mit Bananen-Curry-Würzung, 25 verschiedene Pfeffersorten nur in ganzen Körnen mit Top-Mühlen, großartige orientalische Mischungen und Safransorten, die bis zu 99.000 Euro das Kilo kosten. Das alles und viel bietet „Gewürze der Welt“. Ein einstiges Münchener Start-up, das 2005 in einer Garage mit fünf unterschiedlichen Gewürzen aus Madagaskar angefangen hat.