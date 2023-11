Promis setzen im Herbst auf elegante Coats

Trendige Trenchcoats

Auch Kylie Minogue sah in einem khakifarbenen Trenchcoat bei der mit Stars gespickten Burberry-Show so stylisch aus wie immer. Die 55-jährige Sängerin zeigte ihren trendigen Sinn für Mode in dem knielangen Kleidungsstück, das ihre Taille einschnürte. Minogue präsentierte ihre schlanke Figur und ihre straffen Beine in einer blickdichten schwarzen Strumpfhose und trug ein schlichtes schwarzes Kleid unter ihrem Mantel. Einen Hauch von Glamour setzte Kylie mit lilafarbenen High-Heels mit Federbesatz.