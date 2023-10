Frau (29) fuhr ohne Führerschein: „Wollte üben“

Die Polizei hielt am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr einen Pkw an, der unsicher durch Maxglan gelenkt wurde. Die Lenkerin (29) aus Afghanistan konnte den Beamten keinen Führerschein zeigen. Denn den Kurs dafür mache sie gerade, gab sie gegenüber den Beamten an. Und sie fahre abends und übe für die praktische Fahrprüfung, weil es da weniger Verkehr gebe und weniger gefährlich sei.