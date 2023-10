Kammer-Chefs einig: „Reset-Knopf für die Politik!“

„Krone“: Kanzler Karl Nehammer zieht über die Sozialpartner her: Was sagen Sie zu den Angriffen, die noch dazu aus ihrer eigenen Partei, der ÖVP, kommen?

AK-Präsident Erwin Zangerl: Wir sind ja aus der Vergangenheit schon einiges gewöhnt. Der Schwerpunkt lag zwar auf ÖGB und Wirtschaftskammer, aber unabhängig davon: Wir gehören alle zusammen und bringen eine gemeinsame Leistung. Ich erinnere nur an die Regierungskrisen der vergangenen Jahre. Die Sozialpartner waren jene, die diese Republik stabilisiert haben. Die Kritik ist fehl am Platz.