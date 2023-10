Pferd mit Kran aus Bach in Vorarlberg gerettet

Ein zwölfjähriges Mädchen war am Sonntag gegen 17 Uhr in Schlins auf ihrem 14-jährigen Pferd unterwegs. Als plötzlich das Zaumzeug riss, stieg die Reiterin ab. Diese Gelegenheit nutzte das Tier offenbar aus und galoppierte in Richtung Stall davon. Dabei kam es zu einem Bach, in den es heineinsprang, aber nicht mehr herauskam.