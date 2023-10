Ab 21 Uhr LIVE: Das Rennen in Austin

Am Samstagabend hat Weltmeister Max Verstappen das Sprint-Rennen vor dem Formel-1-Grand-Prix der USA in Austin für sich entschieden. Der Niederländer fuhr am Samstag auf dem Circuit of The Americas einen kontrollierten Sieg von der Pole Position ein, auf den weiteren Podestplätzen landeten Lewis Hamilton (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari). Für den Red-Bull-Star, der bereits als Champion feststeht, war es der dritte Sieg im fünften Sprint in diesem Jahr.