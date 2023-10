Das Freie Training in Texas - ab 19.30 Uhr LIVE

„Es ist wieder ein Sprint-Wochenende, wodurch es sehr hektisch für uns werden könnte“, sagte Verstappen, dessen Bolide in einem speziellen von Fans kreierten Design fahren wird. Der 26-Jährige fixierte in Katar seinen dritten WM-Titel in Serie und stellte auch den Rekord für die meisten Führungsrunden (739) in einer Saison auf - bei noch fünf ausstehenden Rennen. Verstappen führt in der WM-Gesamtwertung zudem mit einem Vorsprung von 209 Punkten, bisher hat Ex-RB-Pilot Sebastian Vettel 2003 mit 155 Zählern den größten Abstand der F1-Historie am Ende des Jahres gehalten.