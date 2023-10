Inter Mailand schießt sich für Salzburg-Match warm

Die „Nerazzurri“ feierten am Samstag gegen Torino einen 3:0-Auswärtssieg und übernahmen damit zumindest vorübergehend die Tabellenspitze in der italienischen Fußball-Serie-A. AC Milan würde am Sonntag mit einem Heimsieg über Juventus Turin aber wieder um zwei Punkte am Stadtrivalen vorbeiziehen.