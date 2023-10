Marko Arnautovic: „Danke, Gott!“

„Danke, Gott“, schreibt er in seinem jüngsten Instagram-Posting. Dazu gibt‘s zwei Fotos, die ihn in der Inter-Mailand-Trainingsmontur und mit Fußballschuhen zeigen. Die Botschaft scheint recht eindeutig: Er trainiert wieder am Platz, es geht bergauf, seine Verletzung dürfte (hoffentlich) bald vergessen sein.