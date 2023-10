Abbas: „Werden unser Land niemals verlassen“

Während die ersten Hilfslieferungen an die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen angelaufen ist, schaut die ganze Welt nach den Worten des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi „heute genau auf uns“ bzw. den „Gipfel des Friedens“ am Samstag. An dem Gipfel nehmen auf Einladung Ägyptens mehrere Staats- und Regierungschefs der Nahostregion sowie Vertreter der UNO und westlichen Staaten teil. Israel ist nicht dabei und war nach eigenen Angaben auch nicht eingeladen worden. Ägypten hat in dem Krieg zwischen der Hamas und Israel eine wichtige Vermittlerrolle.