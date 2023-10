„Das Tourismus-Bashing im eigenen Land tut weh!“

„Der Tourismus brachte Wohlstand in die Täler“

Hinzu kamen (und kommen) jährliche Millioneninvestitionen in die Infrastruktur. „Das alles wäre aber nicht ohne den Mut unserer Vorfahren möglich gewesen“, übt sich Falkner in Demut. Genauso wichtig sei es aber auch, immer mit beiden Füßen am Boden zu bleiben. Das hat Jack Falkner gelernt - und er lebt es bis heute. „Wir sind ein Dienstleister - da müssen wir uns immer wieder aufs Neue beweisen und uns mit der Konkurrenz auf der ganzen Welt messen“, betont der Touristiker.