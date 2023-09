Gerber mit aktueller Lage „zufrieden“

„Touristikerinnen und Touristiker sind glücklich unzufriedene Menschen“, formuliert der Spartenobmann das in der Branche vorherrschende Paradoxon, „sie denken ständig darüber nach, wie sie Dinge verbessern können, um alle am Tourismus Beteiligten - Gäste wie Mitarbeiter - mit ihrer Arbeit zufriedener zu stellen.“ Mit der aktuellen Lage im Tourismus zufrieden ist der zuständige LR Gerber: „Jede Zeit hat ihre Tücken, darum ist es wichtig, auch Dankbarkeit und Zufriedenheit für das zu empfinden, was die Generationen vor uns aufgebaut haben.“