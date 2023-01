Tiroler Tourismus will keine Gäste-Rekorde mehr

Jetzt will man „die richtigen Gäste“ gewinnen

Mehr Ertrag mit weniger Gästen – das soll gelingen. Dafür müsse man die „richtigen Gäste“ gewinnen, wie Seiler es formulierte. Zielgruppen-Marketing ist eine Strategie, digitale Marktbeobachtung eine weitere. Seiler: „Wir starten einen Preis- und Buchungsmonitor. Damit sind wir in der Lage, wichtige Daten wie die Buchungslage tagesaktuell zu erheben.“ In der Folge wird wohl das bisher vereinzelt eingesetzte „Dynamic Pricing“ (steigender Preis bei steigender Nachfrage) in vielen Bereichen Einzug halten.